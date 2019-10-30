سجل أليكس أوفتشكين هدفا في الوقت الإضافي، ليهدي واشنطن كابيتالز الفوز 4-3 على تورونتو مابل ليفز، في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وأحرز أوفتشكين هدفه الثاني في المباراة، عندما حسم المواجهة أمام مابل ليفز، كما صنع هدفين.

وساهم جون كارلسون أيضا في انتصار كابيتالز، بعدما سجل هدفين، فيما صنع زميله نيكلاس باكشتروم هدفين.

وتألق أوستون ماثيوز في صفوف مابل ليفز، حيث سجل هدفين، وصنع هدفا لزميله أندرياس يونسون.

وأنقذ برادن هولتبي حارس واشنطن 27 محاولة، مقابل 30 محاولة لحارس تورونتو، فريدريك أندرسون.