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رقم الخبر: 267100 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 11:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تصدير منتجات نانوية من ايران الى 45 بلدا في العالم

تصدير منتجات نانوية من ايران الى 45 بلدا في العالم

قال امين لجنة تنمية وتطوير تكنولوجيا النانو التابعة لرئاسة الجمهورية "سعيد سركار ان ايران تنتج 610 منتج نانوي يتم تصديرها الى 45 دولة في جميع انحاء العالم.
واضاف سركار في حوار مع مراسل وكالة ارنا انه يبلغ مجموع السلع المنتجة بتقنية النانو في ايران 406 والمعدات النانوية 204 جهاز وآلة في مختلف الصناعات.
واوضح ان تقنية النانو باتت اليوم احدى التقنيات الحديثة والتي تدخل في جميع الصناعات وتكون المنتجات بهذه التقنية ذو كفائة وجودة متميزة، مؤكدا على ضرورة تنميتها كي تواكب البلاد التطورات الصناعية عالميا.
وقال ان لجنة تنمية تقنيات النانو وضعت الخطط اللازمة لوصول قيمة صادرات المنتجات المبنية على هذه التقنية وبحلول العام 2025 الى مليار دولار.
واكد سركار ان ايران تقوم بتصدير منتجات نانوية في مجالات الصناعات الدوائية والصحية و البناء والنسيج والنفط والغاز والبتروكيماويات والزراعة والبيئة الى 45 دولة في العالم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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