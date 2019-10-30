وتقلد مجتبى غليج الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم اثر فوزه على كل من الليتواني لوكاس كراساسكاس 11-0 والجورجي ماتشاراشويلي 8-6 والبيلاروسي دزيانيس خراميانكوف 8-2 ليتاهل الى النهائي الذي فاز فيه على الروسي شاميل موسى يف بنتيجة 8-2 .
فيما احرز علي رضا سرلك الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم اثر فوزه على الارميني رازميك ميساكيان 4-1 والياباني ريكوتو آراي 5-2 والجورجي روبرتي دينغاشويلي 7-4 الا انه خسر في نصف النهائي امام الكازاخي ادلان عسكر اوف 3-3 ومن ثم فاز على المنغولي زانابازار زاندانبود بنتيجة 7-4 محرزا البرونزية.