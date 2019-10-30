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رقم الخبر: 267098 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 10:59 الاقسام: رياضة  
ذهبية وبرونزية .. حصاد ايران في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة العالم للمصارعة الحرة
تحت 23 عاما

ذهبية وبرونزية .. حصاد ايران في الاوزان الخمسة الاولى ببطولة العالم للمصارعة الحرة

احرز المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما ميداليتين؛ احداهما ذهبية والاخرى برونزية، في الاوزان الخمسة الاولى لبطولة العالم الجارية في المجر.

وتقلد مجتبى غليج الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم اثر فوزه على كل من الليتواني لوكاس كراساسكاس 11-0 والجورجي ماتشاراشويلي 8-6 والبيلاروسي دزيانيس خراميانكوف 8-2 ليتاهل الى النهائي الذي فاز فيه على الروسي شاميل موسى يف بنتيجة 8-2 .

فيما احرز علي رضا سرلك الميدالية البرونزية في وزن 57 كغم اثر فوزه على الارميني رازميك ميساكيان 4-1 والياباني ريكوتو آراي 5-2 والجورجي روبرتي دينغاشويلي 7-4 الا انه خسر في نصف النهائي امام الكازاخي ادلان عسكر اوف 3-3 ومن ثم فاز على المنغولي زانابازار زاندانبود بنتيجة 7-4 محرزا البرونزية.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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