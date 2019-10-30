أعلن مدير شؤون التعاون الدولي بوزارة الصحة والتعليم الطبي، عن توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع 3 دول في المنطقة، في مجالات السلامة والأدوية والمعدات الطبية والسياحة الصحية على هامش الاجتماع السادس والستين لوزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط والذي عقد في طهران.

وأضاف محمد أسدي لاري اليوم الأربعاء حول الاجتماع السادس والستين لوزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط في طهران: من المقرر ايضا توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون مع ليبيا، وان هذه الرغبة موجودة وسيتم توقيعها قريبا، منوها الى تنفيذ هذه الاتفاقات بقوة، وقال : بطبيعة الحال، يرتبط جزء من متابعة تنفيذ هذه الاتفاقات ببلدان المقصد والجزء الآخر بالشركات الإيرانية، وذلك لأن وزارة الصحة وفرت هذه الارضية ويجب أن تكون الشركات الإيرانية نشطة في هذا المجال.

وتابع : أنه وبالنظر إلى اهتمام تونس، نحاول عقد ملتقى ثنائي بين إيران وتونس حول الأدوية والمعدات، بمشاركة القطاع الخاص، وان وزارة الصحة تقوم بالترتيبات اللازمة، و إدارة الغذاء والدواء الإيرانية نشطة للغاية في التعاون الدولي ويجب على الشركات الإيرانية التعاون كذلك.

وصرح أسدي لاري، أن اجتماع وزراء الصحة لمنطقة شرق المتوسط ، هو اجتماع رسمي لمنظمة الصحة العالمية يحتوي على جدول أعمال واضح، لكن تمت إضافة موضوعين آخرين إلى الاجتماع، كان أحدهما هو إظهار قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية والسياحة الصحية والبحث الطبي والقدرات التعليمية وحالات الطوارئ وغيرها من قضايا بناء القدرات اي أنه يمكننا إعداد الجامعات وشركات القطاع الخاص لعرض قدراتها وتوفير فرصة لشباب البلاد لعرض قدرات إيران.

وعُقد الاجتماع السادس والستون لوزارة الصحة لمنطقة شرق المتوسط في طهران من 14 الى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة وزراء الصحة ومسؤولي الصحة في بلدان المنطقة، وتترأس إيران هذا الاجتماع خلال العام المقبل، وسيعقد الاجتماع القادم لوزراء صحة شرق المتوسط في مصر.