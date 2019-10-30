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رقم الخبر: 267094 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 09:24 الاقسام: محليات  
وقوع انفجارين جزئيين في مدينة اهواز جنوب غرب ايران

وقوع انفجارين جزئيين في مدينة اهواز جنوب غرب ايران

افاد مواطنون بسماع صوت انفجارين جزئيين مساء الثلاثاء في منطقتين بمدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.
وقال هؤلاء المواطنون في تصريحات لمراسل وكالة "ارنا" ان صوت الانفجارين اللذين سمعا عند حوالي الساعة التاسعة مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش) كان شبيها لصوت قنابل مصنعة يدويا او مفرقعات يتم استخدامها عادة للاحتفال في اخر ليلة اربعاء من العام الايراني (الذي ينتهي في 20 اذار/مارس) والمعروفة باسم "جهارشنبة سوري".
من جانبه قال محافظ خوزستان غلام رضا شريعتي في تصريح له بهذا الصدد، ان هذين الانفجارين كانا جزئيين للغاية ولم يسفرا عن وقوع ضحايا او اصابات.
واضاف، ان القوات الامنية والشرطية تحقق في الموضوع في الوقت الحاضر الا ان التحقيقات المبدئية تشير الى ان الانفجارين كانا جزئيين للغاية وفي مستوى المفرقعات.
واكد بانه لا توجد هنالك اي مشكلة خاصة وان الاوضاع تحت السيطرة من قبل القوات الامنية والشرطية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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