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رقم الخبر: 267090 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 09:26 الاقسام: محليات  
تعليقا على استقالة الحريري.. طهران تأمل في أن يجتاز لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح

تعليقا على استقالة الحريري.. طهران تأمل في أن يجتاز لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح

علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على الاوضاع الجارية في لبنان لاسيما تقديم الحريري استقالته للرئيس ميشيل عون بالقول اننا نامل في ان يتمكن لبنان حكومة وشعبا من اجتياز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن .
واكد عباس موسوي على ثبات واستقرار البلد الصديد والشقيق لبنان وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تشدد على ضرورة
تضامن ووحدة جميع الطوائف والاحزاب والشخصيات اللبنانية بهدف الحفاظ على الاستقرار والامن في هذا البلد وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في مناخ هادئ .
 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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