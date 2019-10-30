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|رقم الخبر: 267090
|تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019
|الوقت: 09:26
|الاقسام: محليات
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تعليقا على استقالة الحريري.. طهران تأمل في أن يجتاز لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح
علق المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي على الاوضاع الجارية في لبنان لاسيما تقديم الحريري استقالته للرئيس ميشيل عون بالقول اننا نامل في ان يتمكن لبنان حكومة وشعبا من اجتياز هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتضامن .
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