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رقم الخبر: 267086 تاريخ النشر: تشرين الأول 30, 2019 الوقت: 09:23 الاقسام: عربيات  
160 نائباً عراقيا يقدمون طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب

160 نائباً عراقيا يقدمون طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب

قدّم 160 نائباً عراقيا، الثلاثاء، طلباً إلى رئاسة البرلمان لتقليل أعضاء مجلس النواب العراقي.
وقال النائب  في البرلمان العراقي بدر الزيادي في حديث صحفي، إنه "تم تسليم طلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من أكثر من ١٦٠ نائباً إلى رئاسة البرلمان".
وأضاف ، ان "الطلب يتضمن مقترح تعديل على مادة دستورية تتضمن ان يكون نسبة تمثيل كل ٢٠٠ الف مواطن عضو بالبرلمان، بدل الـ ١٠٠ الف مواطن".
وأشار الى أنه "سيتم تحويل الطلب الى لجنة التعديلات الدستورية لتضمينها ضمن التعديلات المعدة".
يذكر أن رئاسة مجلس النواب العراقي رفعت، الثلاثاء، جلستها العاشرة، وعقد البرلمان العراقي بعد ذلك، جلسته الحادية عشرة برئاسة الحلبوسي وحضور 185 نائباً، وشهدت الجلسة التصويت على استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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