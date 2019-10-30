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رقم الخبر: 267084 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 20:28 الاقسام: محليات  
السيد مقتدى الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

السيد مقتدى الصدر ينضم للمتظاهرين في النجف

أعلن التيار الصدري، الثلاثاء، عن انضمام مقتدى الصدر إلى المتظاهرين في محافظة النجف بالعراق.

وذكر التيار، في بيان مقتضب، ان "الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف".


وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى النجف قادماً من إيران.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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