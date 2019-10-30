أعلن التيار الصدري، الثلاثاء، عن انضمام مقتدى الصدر إلى المتظاهرين في محافظة النجف بالعراق.

وذكر التيار، في بيان مقتضب، ان "الصدر انضم للمتظاهرين في ساحة الصدرين بمحافظة النجف الأشرف".



وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، بوصول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى النجف قادماً من إيران.

