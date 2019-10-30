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رقم الخبر: 267083 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 20:21 الاقسام: عربيات  
الحريري يقدم استقالته ويقول إن خطوته جاءت بعدما وصل لطريق مسدود

الحريري يقدم استقالته ويقول إن خطوته جاءت بعدما وصل لطريق مسدود

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس الحكومة سعد الحريري خرج من قصر بعبدا بعد تقديم استقالة خطية من دون الإدلاء بأي تصريح.

وكان الحريري أعلن منذ نحو ساعة استقالته في كلمة له من بيت الوسط، قائلا "استقالتي أضعها بتصرف الرئيس عون وكل اللبنانيين وما في حدا أكبر من بلده".
وأكد الحريري أن استقالته جاءت تجاوبا "مع إرادة من نزل إلى الساحات للمطالبة باستقالة الحكومة"، داعيا اللبنانيين لتقديم مصلحة بلدهم وحماية السلم الأهلي.
وبرر الحريري استقالته بأنه وصل "إلى طريق مسدود وأصبح لزاما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة".
وختم بالقول "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا سياسيا يوقف التدهور وأنا حاولت ايجاد مخرج واليوم وصلت الى طريق مسدود".‎
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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