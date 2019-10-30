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رقم الخبر: 267082 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 16:32 الاقسام: اقتصاد  
جهانغيري يؤكد: إنعاش قطاع الأعمال من أولويات الحكومة
خلال إجتماع لجنة قيادة الإقتصاد المقاوم

جهانغيري يؤكد: إنعاش قطاع الأعمال من أولويات الحكومة

أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، إسحاق جهانغيري، بأن إنعاش قطاع الأعمال يعد من أولويات الحكومة.

وفي تصريحه يوم الاثنين خلال اجتماع لجنة قيادة الاقتصاد المقاوم في البلاد، قال جهانغيري: رغم ان اقتصاد البلاد يعاني من إشكاليات بنيوية وأساسية، إلا أنه لا ينبغي التذرع بهذه الإشكاليات لتأجيل بعض الإصلاحات الضرورية مثل حذف الروتين والضوابط المعيقة في قطاع الأعمال وأن نؤجل هذه الإصلاحات لحین تنفيذ البرامج طويلة الأمد مثل إصلاح الهيكليات الاقتصادية في البلاد. وأضاف: ان اقتصاد ايران بحاجة ماسة لتوفير فرص العمل والاستثمارات في قطاع الإنتاج؛ ولكن لبعض الأسباب منها وجود عقبات في قطاع الأعمال لا تتوفر لدى القطاع الخاص الحوافز الكافية للاستثمار وتوفير فرص العمل، وهو أمر يبعث على القلق الجاد لمستقبل اقتصاد البلاد.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بأنه علينا العمل والتخطيط لتحسين رتبة البلاد في مجال قطاع الأعمال عالمياً، وقال: ان الضرورة لتحسين قطاع الأعمال هو تطوير خدمات الحكومة الالكترونية والتنسيق والمشاركة من قبل جميع المؤسسات والأجهزة المؤثرة في هذا القطاع.

 

 
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