الخميس.. مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسات عزل ترامب بتهمة استغلال السلطة

من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي، غدا الخميس، أولى جلسات تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وفق نائب بالكونغرس.

وأكد مسؤول ديمقراطي رفيع في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن جلسة التصويت سوف تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس، نانسي بيلوسي، الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.

وفي رسالة وجهتها إلى المشرعين قالت بيلوسي: "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قراراً يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأمريكيين، كما يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

وأوضحت بيلوسي، في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أن قرار إجراء التصويت من شأنه نقل الأدلة إلى اللجنة القضائية التي تجري التحقيقات، كما سيضع حداً لقدرة إدارة ترامب على حجب الوثائق، أو منع شهادات الشهود، أو عرقلة مجلس النواب.

بدوره اتهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، الأعضاء الجمهوريين في لجان نيابية ثلاث، بدعم البيت الأبيض في عرقلة تحقيقات المحاكمة البرلمانية لترامب.

وأضاف: "أن يكون بوسع الرئيس إصدار تعليمات لكبار المسؤولين بعدم الإدلاء بشهاداتهم؛ أمر ينخر هذا الكونغرس ويشل قدراته الرقابية".

وكشف البيت الأبيض، مؤخراً، عن فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وبينما اتهم ترامب بايدن وابنه بالضلوع في أنشطة فساد في أوكرانيا يقول الديمقراطيون إنه يحاول تشويه سمعة بايدن قبل الانتخابات، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي لمطالبة الأخير بالانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويحظى التحقيق مع الجمهوري ترامب بدعم كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الجمهوريون.