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رقم الخبر: 267080 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 16:26 الاقسام: اقتصاد  
إنشاء 6 مصانع لبناء السفن في ميناء جابهار

إنشاء 6 مصانع لبناء السفن في ميناء جابهار

أعلن مديرعام الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) إنه تم إصدار تراخيص لإنشاء 6 مصانع لبناء السفن في ميناء جابهار.

وقال بهروز آقائي: يوجد في جابهار 12 مصنعاً لبناء السفن، منه 6 مصانع نجحت في الحصول على ترخيص من منظمة الموانئ والملاحة البحرية. وأضاف: هذه المصانع لديها القدرة على إنتاج 271 سفينة سنوياً وتوفر فرص العمل لأكثر من 1000 شخص. وتابع: ان المديرية العامة للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوشستان، ومن أجل تسهيل حركة الملاحة البحرية، تسعى من خلال ضمان سلامة السفن وحماية الموارد البحرية والبرية الى تحقيق الأهداف الرئيسية بما يتماشى مع مسؤولياتها القانونية والاجتماعية.

وأوضح آقائي ان أحد هذه الاجراءات كان إنشاء كاسر الأمواج متعدد الأغراض في عدة مناطق ساحلية، حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إنشاء 6 كواسر للأمواج بهدف إيجاد فرص العمل وإزالة الحرمان وتحقيق التنمية المستدامة وتوزيع السكان على طول الشريط الساحلي للمحافظة.

وأشار مديرعام الموانئ والملاحة البحرية بمحافظة سيستان وبلوشستان الى أن كواسر الأمواج ستستخدم لأغراض الصيد والسياحة وإنعاش صناعة تربية الأسماك في الأقفاص والرياضات المائية. وتابع: في كل كاسر موج، هناك قدرة توظيف مباشرة لحوالي 1500 شخص، وكلفت كواسر الأمواج هذه أكثر من 75 مليار تومان (قرابة 7 ملايين دولار) حيث يعمل فيها العديد من الصيادين.

 
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