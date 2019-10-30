أكد القائم بالأعمال البولندي في طهران، فيتشخ أونلت، على ضرورة تطوير العلاقات في كافة المجالات مع ايران.

وأعرب أونلت، خلال لقائه يوم الاثنين حاكم مدينة بندرأنزلي في محافظة غيلان (شمال البلاد) إسماعيل حيدري آزاد، عن رغبة بلاده لتوفير أرضيات توقيع إتفاقية التوأمة بين بندرأنزلي وإحدى المدن البولندية الساحلية.

وأكد القائم بالأعمال البولندي ان بلاده ترحب بأي ظروف من شأنها أن تمهد لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية الشاملة بين البلدين؛ منوهاً في السياق الى رغبه رجال الأعمال والمستثمرين البولنديين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نظرائهم الايرانيين.

من جانبه، أشار محافظ مدينة بندرأنزلي الى ضرورة تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية من خلال عقد التوأمة بین هذه المدينة وإحدى الموانئ البولندية، وقال حيدري آزاد: ان منطقة أنزلي الاقتصادية الحرة تزخر بفرص مناسبة وميزات خاصة وبني تحتية متكاملة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال والتجار البولنديين.