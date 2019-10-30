  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267079 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: اقتصاد  
بولندا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات الإقتصادية مع إيران

بولندا تؤكد رغبتها في تطوير العلاقات الإقتصادية مع إيران

أكد القائم بالأعمال البولندي في طهران، فيتشخ أونلت، على ضرورة تطوير العلاقات في كافة المجالات مع ايران.

وأعرب أونلت، خلال لقائه يوم الاثنين حاكم مدينة بندرأنزلي في محافظة غيلان (شمال البلاد) إسماعيل حيدري آزاد، عن رغبة بلاده لتوفير أرضيات توقيع إتفاقية التوأمة بين بندرأنزلي وإحدى المدن البولندية الساحلية.

وأكد القائم بالأعمال البولندي ان بلاده ترحب بأي ظروف من شأنها أن تمهد لتوسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية الشاملة بين البلدين؛ منوهاً في السياق الى رغبه رجال الأعمال والمستثمرين البولنديين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع نظرائهم الايرانيين.

من جانبه، أشار محافظ مدينة بندرأنزلي الى ضرورة تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية من خلال عقد التوأمة بین هذه المدينة وإحدى الموانئ البولندية، وقال حيدري آزاد: ان منطقة أنزلي الاقتصادية الحرة تزخر بفرص مناسبة وميزات خاصة وبني تحتية متكاملة لاستقطاب المستثمرين ورجال الأعمال والتجار البولنديين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 27/2504 sec