أكدت تقارير الصحافة الإنجليزية أن مُمثلي نادي يوفنتوس الذين تواجدوا في مباراة توتنهام و ليفربول يوم الأحد الماضي لم يصلوا فقط لمتابعة نجوم توتنهام الذين يضعوهم ضمن قائمتهم في الميركاتو.

حيث أشارت ذا صن بأن اليوفي تابع النجم المصري الدولي و هداف ليفربول محمد صلاح خلال مواجهته للسبيرز التي سجل فيها هدف الحسم من ركلة جزاء.



وساهم هذا الانتصار في تمسك الريدز بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

ويعتبر محمد صلاح أحد النجوم الذين يأمل فريق السيدة العجوز في ضمهم في المستقبل وذلك لرغبتهم في التعاقد مع لاعب من فئة كريستيانو رونالدو ولكن أكثر سناً.



وسجل اللاعب المصري الدولي البالغ من العمر 27 عاماً 8 أهداف مع الفريق الأحمر و صنع 4 أهداف أخرى خلال 14 مباراة في جميع المسابقات.



وعلى الرغم من نفي يوفنتوس سابقاً بأن صلاح ليس ضمن أهدافه ولكن يبدو أن بطل الدوري الإيطالي مازال في حالة تأهب انتظارً للحظة المناسبة التي يمكن أن يكون فيها التعاقد مع صلاح ممكناً.



وحسب صحيفة توتو سبورت فإن اليوفي كان في الآنفيلد لمتابعة محمد صلاح بشكلٍ دقيق إضافة إلى هيونج مين سون مهاجم توتنهام و زميليه توبي ألدرفايلد و كريستيان إريكسن.



وينتهي عقد محمد صلاح الذي توج بلقب دوري الأبطال مع ليفربول في يونيو 2023 ولا يبدو من المرجح أن يغادر الريدز في الوقت الحالي.