حملة من جماهير ليفربول لشراء مبابي كان كيليان مبابي قريباً من الانتقال إلى نادي ليفربول في صيف عام 2017 عندما كان لاعباً لموناكو ولكن هذا الحلم قد تبخر بعد توقيع باريس سان جيرمان معه.