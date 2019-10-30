|رقم الخبر: 267075
|تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019
|الوقت: 16:23
|الاقسام: رياضة
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حملة من جماهير ليفربول لشراء مبابي
كان كيليان مبابي قريباً من الانتقال إلى نادي ليفربول في صيف عام 2017 عندما كان لاعباً لموناكو ولكن هذا الحلم قد تبخر بعد توقيع باريس سان جيرمان معه.
ولكن جماهير نادي ملعب الآنفيلد تأمل حقاً في إعادة صناعة هذا الحلم بمساعدة من شركة نايكي الراعي الجديد للنادي، ليكون بمقدور حامل لقب دوري الأبطال امتلاك خط هجوم مكون من محمد صلاح وكيليان مبابي وساديو ماني إضافة إلى روبيرتو فيرمينو.
وأطلقت الجماهير حملة “هاشتاج” عبر شبكة تويتر للتواصل الاجتماعي باسم #mbappe2020 لدفع إدارة النادي إلى تحقيق الحلم وجلب الظاهرة الفرنسية.
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