حذر وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" الرئيس الاميركي دونالد ترامب من انه لا يمكن فرض اتفاق من جانب واحد على ايران، داعيا في الوقت نفسه دول الجوار للانضمام الى مبادرة هرمز للسلام.

وقال ظريف في تصريح لقناة الجزيرة : أدعو الى مبادرة بناء الثقة بين دول المنطقة في ظل مبادرة هرمز للسلام.

وكان وزير الخارجية الايراني قد دعا في وقت سابق دول المنطقة الى ابرام معاهدة عدم اعتداء، حيث صرح ظريف اثناء زيارته للعراق في حزيران/ يونيو الماضي في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي، بان ايران تنشد اقامة علاقات متوازنة مع جيرانها، ومن هذا المنطلق فانها تقترح التوقيع على اتفاقية عدم اعتداء.

وجاء اقتراح ظريف خلال تصاعد التوتر بين ايران واميركا، وتهديدات واشنطن وحلفائها في المنطقة ضد ايران، مما ادى الى خفض حدة التوتر بعد تراجع ترامب وتأكيده على تجنب الحرب.

كما حذر وزير الخارجية الايراني، اميركا، وقال: ان الحرب لا تصب بمصلحة أحد، ترامب (الرئيس الاميركي) لا يمكنه فرض اتفاق من جانب واحد على ايران.

واشار ظريف الى الاتفاق النووي والذي انسحبت منه اميركا في اغسطس 2018 ، وقال: ان اي اتفاق حول البرنامج النووي الايراني يجب ان يتضمن مصالح جميع الاطراف.