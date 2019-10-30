  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267071 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:13 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«اليقطين» يحمي القلب

«اليقطين» يحمي القلب

يمتاز القرع الأصفر أو «اليقطين» بفوائد عدة، فالخضار الذي يعتقد أن منشأه في المكسيك وأمريكا الوسطى، غني بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز العظام وتساعد الجسم في معالجة الدهون والكربوهيدرات، فضلاً عن الحفاظ على صحة العيون.

وقد بينت دراسات حديثة أيضاً أن تناول القرع يخفض مخاطر أمراض القلب بسبب تدني محتواه الدهني، ويعد جيداً أيضاً لفقدان الوزن لأنه منخفض السعرات الحرارية، فكوب من القرع الأصفر يحوي فقط 35 غراماً من السعرات الحرارية، وسبعة غرامات من الكربوهيدرات، وحوالي غرام من البروتين وأقل من غرام من الدهون.

ويمتاز بوفرة المانغنيز وفيتامين سي اللذين يساعدان أيضاً في الحفاظ على عظام صحية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0685 sec