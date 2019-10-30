«اليقطين» يحمي القلب يمتاز القرع الأصفر أو «اليقطين» بفوائد عدة، فالخضار الذي يعتقد أن منشأه في المكسيك وأمريكا الوسطى، غني بعدد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز العظام وتساعد الجسم في معالجة الدهون والكربوهيدرات، فضلاً عن الحفاظ على صحة العيون.