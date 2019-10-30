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رقم الخبر: 267066 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:06 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
31 جامعة ايرانية على قائمة الافضل عالمياً

31 جامعة ايرانية على قائمة الافضل عالمياً

اعلن المعهد الوطني للعلوم وتكنولوجيا المعلومات، تصنيف 31 جامعة ايرانية على قائمة افضل الجامعات في العالم.

واوضح المصدر نفسه في تقرير، انه وفقا لتعديل العام 2020 فيما يخص تصنيف الجامعات الافضل عالميا (يو.اس.نيوز) فقد تم ادراج 31 جامعة ايرانية ضمن هذه القائمة.

وبحسب التقرير ايضا، فقد ضمت قائمة الجامعات العالمية الاكثر تفوقا جامعات طهران والحرة الاسلامية والشريف الصناعية واصفهان الصناعية وجامعة طهران للعلوم الطبية والخدمات الصحية، وامير كبير الصناعية، وغيرها من الجامعات الايرانية البارزة والتي احتلت المراكز الاول حتى الحادي والثلاثين لهذه القائمة.

والى جانب هذه الجامعات، جاءت اسماء جامعات اخرى في البلاد، بما فيها جامعة الامام الخميني (رض) الدولية، وكرمانشاه الطبية، ومازندران الطبية، وشيراز الصناعية، ضمن الجامعات البارزة عالميا نظرا لتفوقها في مختلف المجالات العلمية والاكاديمية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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