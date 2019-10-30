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رقم الخبر: 267064 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
عالم ايراني يفوز بجائزة مؤتمر IWAIS الدولي العالمية

عالم ايراني يفوز بجائزة مؤتمر IWAIS الدولي العالمية

تم اعطاء البروفسور الايراني «مسعود فرزانه دهكردي» الاستاذ في جامعة شيكوتيمي الكندية جائزة مؤتمر IWAIS الدولي العالمية لبحوثه في مجال تجمد الغلاف الجوي (الأتموسفير).

وکان العالم الایراني البروفسور دهكردي قد حصل خلال نشاطاته العلمية على 30 جائزة دولية من مؤسسات ومراكز علمية وبحثية عالمية .

يذكر ان الدورة الاولى لمؤتمر IWAIS كانت عام 1982 في امريكا وبعدها في جمهورية التشيك واليابان والصين وفرنسا والسويد والنرويج وايسلندا وانجلترا وكندا. وهذا العام عقد المؤتمر في ايسلندا نهاية آب/اغسطس الماضي.

وقد ولد البروفسور مسعود دهكردي عام 1960 في مدينة شهركرد الايرانية وحصل على الدكتوراه في الكهرباء من جامعة بال ساباتيه الفرنسية . وهو مؤسس اكبر مختبر في العالم لبحوث تجمد الغلاف الجوي وله بحوث في هذا المجال تم نشرها في افضل المجلات العلمية عالميا

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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