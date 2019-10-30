تم الإعلان عن أسماء لجنة التحكيم للقسم الدولي من مهرجان طهران الدولي السادس والثلاثين للأفلام القصيرة حيث يقام اعتبارا من العاشر حتى الخامس عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في العاصمة الإيرانية طهران.

وتتكون لجنة التحكيم الدولية من خمسة حكام وهم جينا ديلاباركا من نيوزيلندا وجولة فينتشيارو من بلجيكا، وشبرا غوبتا من الهند، وجواو جارسيا بورخيس من البرتغال، وأحمد الستي من إيران.

تجدر الإشارة إلى أن جينا ديلاباركا هي حاصلة على بكالوريوس الفن السينمائي وبكالوريوس في التسويق والإدارة من جامعة فيكتوريا في مدينة ويلينغتون العاصمة النيوزيلندية وهي عضوة في مجلس إدارة المؤتمر العالمي للفيلم القصير والاتحاد العالمي لمجتمع الأفلام القصيرة وهي تكون ضمن هيئة التأسيس وأمينة مهرجان Show Me Shorts للأفلام القصيرة في نيوزيلندا والذي يعتبر أحد المهرجانات السينمائية الرائدة في نيوزيلندا حيث تتطلب العديد من الأفلام من جميع أنحاء العالم للحضور في فعاليته السنوية ويعد هذا المهرجان أحد أعرق المهرجانات المعتمدة من أكاديمية أوسكار.

وستقام فعاليات مهرجان طهران الدولي السادس والثلاثين للأفلام القصيرة من 10 إلى 15 نوفمبر القادم بأمانة السيد صادق موسوي في مجمع «ملت» للعروض السينمائية والمعارض بحضور السينمائيين والمخرجين والمنتجين والممثلين والفنانين وهواة الأفلام القصيرة من جميع أنحاء البلاد والعالم.