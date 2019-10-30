وتعقد الدورة الـ 13 للمهرجان في الفترة من 23 اكتوبر الجاري حتى الثاني من نوفمبر المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويحكي الفيلم قصة طفل يشعر أن يديه أخذتا تصبحان سوداوين بسبب خطيئة ارتكبها، ويحدث هذا في نفس الوقت الذي يتشاجر فيه والداه ويعتزمان ان ينفصلا ويواجه الطفل أثناء سفره مع والدته إلى قرية نائية في الصحراء بذريعة مشاهدة الخسوف تحديا جديدا...

الفيلم من سيناريو مشترك بين الكاتبة مارال سجادي والمخرج حاجي غلامي يمثل فيه كل من أنا نعمتي ، مهرنوش مقيمي، محسن عالم زاده، مهدي مرعشي، مريم نك بين، محمد مبين يوسفي، السيد رادين صمدي، وفاطمة مجيبيان.

وكان «الجوز» قد شارك في الدورة الثانية والأربعين من مهرجان لوكاس السينمائي الدولي في مدينة فرانكفورت بألمانيا.