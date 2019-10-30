تم عرض فيلم «شجرة الجوز» السينمائي من إنتاج مشترك بين إيران وتركيا ومن إخراج «فيصل سويسال» في الدورة السادسة والخمسين من مهرجان «البرتقال الذهبي» السينمائي في تركيا.

تم عرض فيلم «شجرة الجوز» السينمائي من إنتاج مشترك بين إيران وتركيا ومن إخراج «فيصل سويسال» في الدورة السادسة والخمسين من مهرجان «البرتقال الذهبي» السينمائي في تركيا.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة بالكن التركية ومؤسسة فارابي السينمائية الإيرانية والمخرج الإيراني علي نوري إسكوئي والمخرج التركي فيصل سويسال يعرض خلال فعاليات المهرجان الذي يقام في مدينة أنطاليا التركية.

يتنافس فيلم «شجرة الجوز» في قسم الأفلام الروائية الطويلة مع عشرة أفلام أخرى من تونس، لبنان، قطر، السويد، كرواتيا، المجر، جمهورية التشيك، بلجيكا، فرنسا، البرازيل، ألمانيا، رواندا، اليابان، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، النرويج وفيلم «قصر شيرين» للمخرج الإيراني رضا مير كريمي.

ويشارك 66 فيلما من 29 دولة في فعاليات المهرجان حيث يترأس المخرج وكاتب السيناريو الألماني ولفغانغ بيكر لجنة التحكيم في القسم الدولي للأفلام الروائية الطويلة .

ويتناول الفيلم أحداث انقلاب 12 سبتمبر 1980 بزعامة الجنرال كنعان ايفرين مع مجموعة من الضباط، لحماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها اتاتورك فضلاً عن أحداث انقلاب عسكري 15 يوليو 2016 لمجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، بالإضافة إلى تأثيرات انقلاب الكبيرة على المجتمع التركي في السنوات القادمة.