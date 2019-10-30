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رقم الخبر: 267058 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:04 الاقسام: ثقافة وفن  
عازف ايراني يحصد جائزة «ومكس» العالمية للموسيقى

عازف ايراني يحصد جائزة «ومكس» العالمية للموسيقى

خلال مراسم اقیمت في فنلندا حاز العازف الإيراني الشهير «كيهان كلهر» على جائزة «ومكس» الدولية للموسيقى في دورتها الـ 19.

وأعلن موقع ومكس الرسمي أن منظمي مهرجان ومكس العالمي أعربوا عن فخرهم لتقديم الجائزة إلى العازف الايراني لإتقانه العزف على الكمنجة وإبداع وإنشاء اساليب جديدة مثيرة للموسيقى ولفت انتباه الناس في أنحاء العالم إلى الموسيقى الكلاسيكية الإيرانية.

واضاف الموقع: ان الكمنجة بالنسبة لكلهر صوته الذي يخلق به لغة مثالية تتواصل مع جميع شعوب العالم من الماضي حتى المستقبل.

وكيهان كلهر من مواليد 1963 في مدينة كرمانشاه غربي ايران، وهو عازف شهير للكمنجة، وقد صدرت له ألبومات موسيقية كثيرة، ووتعاون مع الموسيقيين من الثقافات الأخرى من ضمنهم اردال ارزنجان من تركيا، شجاعت حسين خان من الهند، عاليم قاسيموف من جمهوریة أذربيجان، بروكلين رايدر من امريكا ويويوما من الصين.

وتم منح الجائزة المذكورة لكيهان كلهر يوم 27 /تشرين الاول /اكتوبر في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس ومكس.

وتعد جائزة ومكس المعروفة باسم جائزة ورلد ميوزيك اكسبو، الاكثر شهرة في الموسيقى العالمية وتم إنشاؤها عام 1999.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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