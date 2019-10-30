بدأ في العاصمة الصينية بكين المهرجان الخيري الدولي بمشاركة 150 دولة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشاركت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بكين في المهرجان تحت شعار «المحبة العابرة للحدود.. نحو مستقبل زاهر» .

وقام وزير خارجية الصين «وانغ يي» برفقة عقيلته بتفقد جناح ايران الذي ضم ثلاث صالات للصناعات اليدوية والهدايا الايرانية ومنها السجاد اليدوي والاواني النحاسية والمنمنات والفستق والزعفران.

ويشارك في مهرجان هذا العام 100 سفارة اجنبية اضافة الى 50 مؤسسة دولية وممثلين عن منظمات خيرية عالمية.