قال منظمون الثلاثاء إن نعومي أوساكا انسحبت من البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في شينتشين بسبب إصابة في الكتف الأيمن.

وكان من المقرر أن تتقابل اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة عالميا مع الاسترالية آشلي بارتي في وقت لاحق من الثلاثاء، وستحل الهولندية كيكي بيرتنز مكانها الآن في البطولة.

وقالت أوساكا (أشعر بخيبة أمل لانسحابي من البطولة الختامية، كانت الأجواء رائعة في شينتشين وهي أكبر بطولة ينظمها اتحاد المحترفات خلال العام، لم أكن أرغب في انهاء البطولة والموسم بهذه الطريقة، أتطلع للتعافي سريعا والعودة العام المقبل).

وفازت أوساكا بمباراتها الأولى في البطولة أمام التشيكية بترا كفيتوفا بنتيجة 7-6 و4-6 و6-4 يوم الأحد.