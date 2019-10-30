أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم الإثنين عن تعيين المقدوني فلاتكو أندونوفسكي مدربا جديدا للمنتخب الأول للسيدات.

ويحل أندونوفسكي محل جيل إيليس التي استقالت من تدريب الفريق عقب مونديال السيدات 2019.

ورحلت إيليس عن منصبها عقب قيادة المنتخب الأمريكي للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي عبر الانتصار على هولندا في النهائي بهدفين دون رد.

وأحرز المنتخب الأمريكي تحت قيادة إيليس 26 هدفا خلال مسيرته في البطولة بمتوسط تهديف بلغ 3.7 هدف في المباراة الواحدة فيما استقبلت شباك الفريق ثلاثة أهداف فقط بمتوسط 0.4 هدف في المباراة الواحدة.

وتولى أندونوفسكي تدريب المنتخب المقدوني للسيدات لمدة سبعة أعوام.