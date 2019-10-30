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رقم الخبر: 267052 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:16 الاقسام: ثقافة وفن  
جبري: لإبراز العناصر الحيوية في مسيرة إيران كنموذج إسلامي طليعي ورائد

جبري: لإبراز العناصر الحيوية في مسيرة إيران كنموذج إسلامي طليعي ورائد

أكد أمين عام حركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري، «ضرورة إبراز كل العناصر الحيوية في مسيرة الجمهورية الإسلامية كأنموذج إسلامي طليعي ورائد».

واستقبل الشيخ جبري، الاثنين المستشار الثقافي الإيراني في لبنان الدكتور عباس خامه يار. وكان عرض للواقع الثقافي وعدد من القضايا الاسلامية الراهنة.

وأكد «أن التطور العلمي والثقافي والتقني والفني الذي بلغته الجمهورية الإسلامية، رغم الحصار والتحديات التي تواجهها من قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسه الولايات المتحدة والصهيونية والرجعية، أمر يفرح كل المسلمين والأحرار في العالم»، مؤكدا «ضرورة إبراز كل العناصر الحيوية في مسيرة الجمهورية الإسلامية كأنموذج إسلامي طليعي ورائد».

من جهته، أكد الدكتور خامه يار «أن التقدم العلمي والتقني والثقافي والفني الذي حققته الجمهورية الاسلامية هو في خدمة كل الأمة الإسلامية وتطورها وتقدمها»، مشددا على «حرص الجمهورية الإسلامية على الانفتاح على مكونات المجتمع اللبناني».

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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