|رقم الخبر: 267051
|تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019
|الوقت: 14:51
|الاقسام: رياضة
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كويوتس يتفوق على سابرس في دوري هوكي الجليد
تفوق أريزونا كويوتس 3-2 على بافالو سابرس بضربات الترجيح في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الإثنين، وأذاق كويوتس الهزيمة الأولى لسابرس على أرضه في الموسم الجديد.
وسجل نيك شمالتز الهدف الوحيد في ضربات الترجيح ليفوز كويوتس.
وكان كويوتس سجل الهدفين خلال المباراة بواسطة كونور جارلاند، الذي خرج مصابا في الشوط الثالث، وكارل سودربرج فيما سجل سابرس عن طريق جيف سكينر وجاك أيشل.
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