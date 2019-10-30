كويوتس يتفوق على سابرس في دوري هوكي الجليد تفوق أريزونا كويوتس 3-2 على بافالو سابرس بضربات الترجيح في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية، يوم الإثنين، وأذاق كويوتس الهزيمة الأولى لسابرس على أرضه في الموسم الجديد.