  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267049 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: رياضة  
بوجدانوفيتش يقود جاز لفوز قاتل على صنز
في دوري كرة السلة الامريكي ..

بوجدانوفيتش يقود جاز لفوز قاتل على صنز

سجل بويان بوجدانوفيتش 4 رميات ثلاثية قبل أن ينهي المباراة برصيد 29 نقطة، وأضاف زميله دونوفان ميتشل 25 نقطة ليقودا يوتا جاز للفوز 96-95 على مستضيفه فينكس صنز.

وأحرز رودي جوبير 15 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وسجل ثماني رميات حرة متتالية في الربع الرابع ليساعد جاز على تعويض تأخره بسبع نقاط في آخر تسع دقائق ليحقق الفوز الثامن على التوالي.

وعادل ميتشل النتيجة 92-92 برمية ساحقة قبل 2:06 دقيقة من النهاية وبعدها سجل بوجدانوفيتش رمية ساحقة أخرى تبعها برمية حرة ليتقدم جاز 95-92.

لكن جيفون كارتر سجل رمية ثلاثية لصنز قبل 47.3 ثانية من النهاية ليعادل النتيجة 95-95.

وقبل سبع ثوان من النهاية تعرض ميتشل لمخالفة ليسجل الرمية الحرة الأولى التي كانت كل ما يحتاجه جاز لحسم المباراة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0587 sec