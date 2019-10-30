سجل بويان بوجدانوفيتش 4 رميات ثلاثية قبل أن ينهي المباراة برصيد 29 نقطة، وأضاف زميله دونوفان ميتشل 25 نقطة ليقودا يوتا جاز للفوز 96-95 على مستضيفه فينكس صنز.

وأحرز رودي جوبير 15 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة وسجل ثماني رميات حرة متتالية في الربع الرابع ليساعد جاز على تعويض تأخره بسبع نقاط في آخر تسع دقائق ليحقق الفوز الثامن على التوالي.

وعادل ميتشل النتيجة 92-92 برمية ساحقة قبل 2:06 دقيقة من النهاية وبعدها سجل بوجدانوفيتش رمية ساحقة أخرى تبعها برمية حرة ليتقدم جاز 95-92.

لكن جيفون كارتر سجل رمية ثلاثية لصنز قبل 47.3 ثانية من النهاية ليعادل النتيجة 95-95.

وقبل سبع ثوان من النهاية تعرض ميتشل لمخالفة ليسجل الرمية الحرة الأولى التي كانت كل ما يحتاجه جاز لحسم المباراة.