فاز لاعب الرماية الإيراني محمد علي كريمي بالميدالية الذهبية في بطولة الرماية بالقوس والسهم في اطار منافسات الرماية بالقوس والسهم التي أقيمت في غوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ بالصين.

ووفقا لمكتب العلاقات العامة في قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غوانغتشو، فان هذه المسابقات اقيمت على مدى 3 ايام من 26 الى 28، حيث تنافس 317 رياضيا .

تقع مقاطعة غوانغدونغ ، أكبر مقاطعة في الصين وأكثرها اكتظاظاً بالسكان ، في جنوب البلاد.