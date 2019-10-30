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رقم الخبر: 267048 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: رياضة  
لاعب الرماية الايراني (محمد علي كريمي) يتقلد الذهبية في الصين
بالبطولة الدولية في منافسات القوس والسهم ..

لاعب الرماية الايراني (محمد علي كريمي) يتقلد الذهبية في الصين

فاز لاعب الرماية الإيراني محمد علي كريمي بالميدالية الذهبية في بطولة الرماية بالقوس والسهم في اطار منافسات الرماية بالقوس والسهم التي أقيمت في غوانغتشو بمقاطعة غوانغدونغ بالصين.

ووفقا لمكتب العلاقات العامة في قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غوانغتشو، فان هذه المسابقات اقيمت على مدى 3 ايام من 26 الى 28، حيث تنافس 317 رياضيا .

تقع مقاطعة غوانغدونغ ، أكبر مقاطعة في الصين وأكثرها اكتظاظاً بالسكان ، في جنوب البلاد.

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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