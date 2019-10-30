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رقم الخبر: 267047 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 15:00 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير الاتصالات الإيراني يلتقي رئيس وزراء قطر

وزير الاتصالات الإيراني يلتقي رئيس وزراء قطر

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني اليوم الثلاثاء.

ويزور اذري جهرمي، الدوحة لحضور مؤتمر ميونيخ للأمن.

وبحث الطرفان حول العديد من القضايا بمافيها تطوير التعاون الاقتصادي بين شركات تكنولوجيا المعلومات الإيرانية وشركات قطر في تنظيم كأس العالم 2022.

كما ان وزير الخارجية محمد جواد ظرييف كان قد وصل أمس إلى الدوحة لحضور جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

ويشارك ظريف في عدد من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها ،وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

ويتناول وزير الخارجية في كلماته خلال الاجتماعات  القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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