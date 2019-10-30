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رقم الخبر: 267044 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:59 الاقسام: منوعات  
(ملوخية) تتسبب بمقتل زوجة

(ملوخية) تتسبب بمقتل زوجة

قتل رجل زوجته في إحدى المحافظات المصرية، رميا بالرصاص، بعدما أعدت له طعاما غير الذي طلبه منها، في وقت سابق.

وكشفت تحريات الأمن المصري، أن المتهم المقيم في قرية دهتورة، التابعة لمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قتل زوجته، لأنها أعدت له (الملوخية)، بحسب موقع (مبتدا) المصري.

وفي التحقيقات، اعترف المتهم بقتل زوجته، لأنه طلب منها يوم الحادث تجهيز الغداء، وطلب منها تحضير (وجبة بامية)، لكنه فوجئ بها تقوم بإعداد (الملوخية).

ووقعت مشادة كلامية، بين الزوجين، انتهت، بقيام الزوج بإطلاق الرصاص عليها بسبب الخلاف على وجبة الغداء، ثم حاول الانتحار، قبل أن يتم القبض عليه.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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