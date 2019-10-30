  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267043 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:58 الاقسام: منوعات  
طائر يستنزف ميزانية علماء يتتبعونه بسبب رسائل قادمة من إيران!

طائر يستنزف ميزانية علماء يتتبعونه بسبب رسائل قادمة من إيران!

اكتشف علماء طيور روس ثغرة كبيرة في ميزانيتهم بعد أن بدأت هواتفهم في تلقي المئات من الرسائل المكلفة من إيران، والتي كان سببها طير عقاب السهوب الجارح الذي تسلل لروسا.

وتفاجأ أعضاء (الشبكة الروسية للبحث والمحافظة على الطيور الجارحة)، الذين يدرسون مسارات هجرة الطيور المختلفة، بوجود هذه الثغرة المالية التي تسببت فيها رسائل مكلفة بعثها جهاز تعقب مثبت على الطير المعني.

وكان العلماء يتوقعون أن مجموعة من الطيور الجارحة التي هاجرت إلى أماكن معزولة في كازاخستان ستسلك مسارا معينا حتى تبلغ مناطق بها تغطية الهواتف النقالة، غير أن طائرا يدعى (مين) فاجأهم بشكل غير متوقع، حيث حلق الطائر مبتعدا عن شبكات الهواتف المتوقعة قبل أن تحط به الرحال في إيران.

من جهتهم، أطلق أعضاء الشبكة الروسية حملة لجمع الأموال بهدف تعويض الخسائر الناجمة عن مغامرة (مين)، وهو ما تحقق بعد أن جمعوا 1500 دولار من أموال التبرعات.

ويهدف العلماء عبر تثبيت أجهزة التعقب على الطيور لتحديد المسارات التي تسلكها ومحاولة اجتناب المناطق التي تشكل تهديدا عليها، مثل خطوط الكهرباء عالية الضغط والطعوم السامة التي تضعها شركات مكافحة الحشرات في المناطق الزراعية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1497 sec