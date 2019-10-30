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رقم الخبر: 267039 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: رياضة  
درّاجان ايرانيان يحرزان ذهبية وبرونزية في سباق الدراجات الآسيوية 2019

درّاجان ايرانيان يحرزان ذهبية وبرونزية في سباق الدراجات الآسيوية 2019

اعلن رئيس اتحاد الدراجات الهوائية في محافظة زنجان (شمال)، فرهاد عصفوري) فوز دراجين ايرانيين من اهالي المحافظة، بميداليتين ذهبية وبرونزية خلال منافسات بطولة تريال الآسيوية 2019 في اندونيسيا.

واشار عصفوري الاثنين الى ان الفريق الايراني المشارك في هذه البطولة يضم اربعة دراجين، بمن فيهم دراجان من اهالي زنجان في فرع الـ 20  انج.

وبحسب هذا المسؤول، فقد احرز المتسابق الايراني (محمد رحمتي) في فرع الـ 20  انج، المركز الاول بينما حل منافسه الياباني ثانيا، وفاز الدراج الايراني الاخر (محمد امين صيدي) بالميدالية البرونزية، واحرز كل من زميله (سبهر خمسه) و(احمد جباري) ميداليتين ذهبية وبرونزية في فرع الـ 26 انج.

يذكر ان سباق الدراجات الهوائية الآسيوي اقيم على مدى يومي السبت والاحد الماضيين في مدينة جاكرتا الاندونيسية.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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