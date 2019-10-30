أعلنت وزارة الآثار المصرية قبل أيام عن اكتشاف مجموعة من التوابيت الخشبية الملونة في مقبرة العساسيف وهي بحالة جيدة، وتعود إلى الأسرة الفرعونية الثانية والعشرين.

وقد أعلن الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت 19 أكتوبر الجاري، أن اعضاء بعثة الآثار المصرية اكتشفت 30 تابوتا تعود للأسرة الفرعونية الثانية والعشرين في جبانة العساسيف، وتم وضعها في مخبأ تحت سطح الأرض لحمايتها من السرقة.

وأشار الدكتور وزيري في حديثه إلى النجاحات التي يحققها أفراد البعثات الأثرية المصرية في عمليات التنقيب التي يقومون بها خلال السنوات الأخيرة منذ عودتها للعمل بعد توقف دام 5.5 سنة، وكان آخر نجاحاتها اكتشاف هذه التوابيت الخشبية الملونة.وتجدر الإشارة إلى أن هذه مجموعة متميزة تضم 30 تابوتاً خشبياً آدمياً ملوناً لرجال وسيدات وأطفال، بحالة جيّدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة، كما تركها المصريون القدماء. التوابيت مغلقة وبداخلها المومياوات، مجمعة بخبيئة بمستويين، ضم المستوى الأول 18 تابوتاً، والمستوى الثاني 12 تابوتاً، وقد وصف وزير الآثار هذه المجموعة (بأنها أول خبيئة توابيت آدمية كبيرة يتم اكتشافها كاملة منذ نهاية القرن الـ 19).

من جانبه قال صلاح الماسخ، مفتش الآثار بالأقصر وعضو البعثة الأثرية المصرية عن جبانة العساسيف، إن الجبانة، تضم مقابر الأسر 18-25-26 الفرعونية التي تغطي تقريبا الحقبة من 1550 إلى 525 سنة قبل الميلاد، وقد تم العثور في هذه المنطقة على عشرات المقابر لكبار رجال الدولة خلال حكم هذه الأسر.

ومن أشهر الاكتشافات السابقة في هذه المنطقة، خبيئتان للمومياوات الملكية، هما خبيئة الدير البحري، في عام 1881، وخبيئة أخرى عُثر عليها داخل مقبرة الملك أمنحتب الثاني KV35 عام 1898 وخبيئة باب الجُسس عام 1891، حيث تم العثور على عشرات المومياوات للكهنة.