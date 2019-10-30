  • الأربعاء ١ ربیع الاول ١٤٤١
  • الأربعاء , أكتوبر 30, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267036 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 13:31 الاقسام: رياضة  
لاعب المنتخب الوطني الايراني (انصاري فرد) ضمن افضل هدافي الدوري القطري

لاعب المنتخب الوطني الايراني (انصاري فرد) ضمن افضل هدافي الدوري القطري

جاء اسم مهاجم فريق السيلية القطري الايراني (كريم انصاري فرد) ضمن قائمة افضل عشرة هدافي الدوري القطري حتى نهاية الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز.

وسجل المهاجم الايراني خمسة اهداف في ستة مباريات خاضها مع فريقه السيلية القطري وذلك في دوري 2019 - 2020  الممتاز.

ويتصدر القائمة «بغداد بونجاح» لاعب السد القطري بتسجيله ثمانية اهداف .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: ارنا للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/8101 sec