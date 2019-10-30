|رقم الخبر: 267036
|تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019
|الوقت: 13:31
|الاقسام: رياضة
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لاعب المنتخب الوطني الايراني (انصاري فرد) ضمن افضل هدافي الدوري القطري
جاء اسم مهاجم فريق السيلية القطري الايراني (كريم انصاري فرد) ضمن قائمة افضل عشرة هدافي الدوري القطري حتى نهاية الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز.
وسجل المهاجم الايراني خمسة اهداف في ستة مباريات خاضها مع فريقه السيلية القطري وذلك في دوري 2019 - 2020 الممتاز.
ويتصدر القائمة «بغداد بونجاح» لاعب السد القطري بتسجيله ثمانية اهداف .
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