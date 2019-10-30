لاعب المنتخب الوطني الايراني (انصاري فرد) ضمن افضل هدافي الدوري القطري جاء اسم مهاجم فريق السيلية القطري الايراني (كريم انصاري فرد) ضمن قائمة افضل عشرة هدافي الدوري القطري حتى نهاية الاسبوع الثامن من الدوري الممتاز.