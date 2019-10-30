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رقم الخبر: 267035 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: محليات  
بدء كلمة ظريف في اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن

بدء كلمة ظريف في اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن

بدا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء كلمته في جلسة اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

وتتمحور الكلمة التي يلقيها ظريف حاليا في جلسة اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن حول الامن الاقليمي وتبيين مبادرة هرمز للسلام.

بدء كلمة ظريف في اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن

هذا والتقى ظريف اليوم الثلاثاء على هامش جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع ظريف اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني نوربرت روتغن على هامش هذه الجلسات وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية ، بما في ذلك الوضع الحالي في سوريا ، والاتفاق النووي وغيرها من القضايا ذات الاهتمام، وفقا لوزارة الخارجية الايرانية.

ووصل ظريف يوم امس الاثنين الى الدوحة للمشاركة في جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

يتبع..

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-العالم
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