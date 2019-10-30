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رقم الخبر: 267033 تاريخ النشر: تشرين الأول 29, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: عربيات  
عبدالمهدي يصدر توجيها للمجالس الوزارية بشأن الاصلاحات

عبدالمهدي يصدر توجيها للمجالس الوزارية بشأن الاصلاحات

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ان "التوجيه تضمن أن يكون الانعقاد بحضور رئيس المجلس والأعضاء كافة، ويتم تحديد جدول الأعمال من رئيس المجلس بالتنسيق بينه وبين سكرتاريته".

وأضاف ان "هذا التوجيه يأتي لاحقا بما أصدره مجلس الوزراء من حزم إصلاحية متتابعة ومتلاحقة لتلبية المطالب المُحقة للمواطنين المتظاهرين، وما تتطلبه المرحلة الحالية المهمة من أخذ الإجراءات العاجلة والسريعة لوضع كل ما يصدر من مجلس الوزراء ومؤسساته التنفيذية من قرارات وحزم إصلاحية موضع التنفيذ والتطبيق بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية".ا

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-العالم
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