وقال موسوي في تصريح ادلى به لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية اليوم الاثنين، ان شباب المقاومة وشعبي وحكومتي سوريا والعراق وشعوب المنطقة الاخرى وبدعم لوجيستي من الجمهورية الاسلامية الايرانية قد قضوا على داعش، الا ان الداعشية والفكر الارهابي والطائفية والتطرف مازالت قائمة وتعد على الدوام ضمن ادوات تستخدمها بعض الدول مثل اميركا.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية باننا لا نعتبر مقتل البغدادي نهاية الارهاب وداعش ، محذرا من ان "هذا الفكر مازال حيا ومن الممكن ان يتم تنظيم بقاياهم مجددا من قبل الاميركيين انفسهم للقيام بعمليات تخريبية في المنطقة".

ولفت موسوي الى اننا لا نعتبر هذه الخطوة الاميركية المترافقة مع الكثير من الضجيج العجيب والغريب خطوة كبرى واضاف، انه كلما اقترب موعد الانتخابات يكشفون عن واحدة من اوراقهم هذه للاستهلاك الداخلي ونحن نعتقد بان هذه الخطوة لم تكن خطوة كبرى لان داعش كان قد تم دحره من قبلنا ودول المنطقة ولكن ينبغي التريث لنرى ما يحمله اعداء المنطقة من مخططات لمستقبل المنطقة.





