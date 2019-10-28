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رقم الخبر: 267002 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:20 الاقسام: اقتصاد  
بدء العمل بالتجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا

بدء العمل بالتجارة التفضيلية بين إيران وأوراسيا

بدأ العمل بالتجارة التفضيلة بين إيران والاتحاد الأوروبي الآسيوي اليوم على 862 سلعة.

ووفقا للجمارك الإيرانية ، فإن الاتفاقية المؤقتة بشأن الترتيبات التفضيلية لإيران وأوراسيا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم 27 أكتوبر، ومن المقرر بعد مرور عام على تنفيذ هذا الاتفاق، سيتم توفير ترتيبات التجارة الحرة مع منطقة اوراسيا.
تتضمن الاتفاقية 862 سلعة، بما في ذلك 360 سلعة من السلع التفضيلية الايرانية للأوراسيا و 502 سلعة من السلع التفضيلية الأوراسية إلى إيران.
في الوقت الحالي، يضم الاتحاد الاوراسي خمس بلدان هي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزيا، لكن هناك أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية اعلنت استعدادها للعمل في اطار الاتحاد.


 

 
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