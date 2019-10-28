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رقم الخبر: 267000 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:16 الاقسام: ثقافة وفن  
ايران تستضيف مفكري الارثودكس من اليونان

ايران تستضيف مفكري الارثودكس من اليونان

اعلن الملحق الثقافي الايراني في اليونان خلال لقائه رئيس كلية الالهيات في جامعة اثنيا عن اقامة الدورة الثالثة لحوار الاديان في آذار/مارس 2020 بالعاصمة طهران وذلك بمشاركة مفكري الارثودوكس من اليونان.

وافاد مراسل ارنا انه خلال لقاء الوفد الايراني الذي ضم رئيس معهد الفلسفة والعلوم الاسلامية في قم وكذلك رئيس مركز بحوث الحوزة العلمية بقم برفقة المستشار الثقافي الايراني في اثينا علي محمد حلمي زادة وخلال لقائهم رئيس كلية الالهيات في اليونان ابستولوس نيقولاييديس بحث الجانبان سبل تنمية العلاقات الثانية في المجالات الثقافية والدينية بين البلدين.
واشار رئيس مركز بحوث الحوزة العلمية بقم علي بور الى الكم الكبير للبحوث والكتب في مختلف الواضيع ومنها الحياة مابعد الموت وكيفية العيش بسعادة وعلاقة الروح مع الجسد وقال هناك اكثر من الف و400 عنوان من الكتب العلمية بامكان المفكرين الاستفادة منه تم طباعته ونشرة عن طريق الحوزة العلمية وبثلاثة لغات الفارسية والعربية والانجليزية.
وقدم الوفد توضيحا حول المؤتمر الدولي الاخر بعنوان "خلود الروح" الذي سيعقد في قم يومي 4 و 5 آذار/مارس 2020 .
من جانبه رحب رئيس كلية الالهيات في اليونان ابستولوس نيقولاييديس بالوفد الايراني معربا عن امله ان تثمر هذه اللقاءات الى مزيد من التعاون في مجال الشؤون الثقافية وخاصة الدينية معلنا مشاركة وفد من الارثودكس اليونان في المؤتمر المزمع عقده في قم .


 

 
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