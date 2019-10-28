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رقم الخبر: 266999 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: عربيات  
وصول الجيش السوري إلى الحدود مع تركيا في ريف مدينة رأس العين

وصول الجيش السوري إلى الحدود مع تركيا في ريف مدينة رأس العين

وصلت قوات الجيش السوري،إلى الحدود بين سوريا وتركيا في ريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن قوات الجيش وصلت إلى الحدود السورية التركية في ريف رأس العين الشمالي الشرقي بعد دخول عشرات القرى والبلدات، وصولا إلى قرية الكسرى وتل ذياب زركان.
وسبق أن ذكرت "سانا"، أن وحدات من الجيش السوري خاضت اشتباكات مع القوات التركية في ريف رأس العين.
وأوضحت الوكالة أن الجيش السوري أحكم سيطرته على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي، وهي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وقلص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كيلومترات.


 

 
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