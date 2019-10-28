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رقم الخبر: 266998 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:13 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام سيد جعفرمرتضى العاملي

قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة حجة الاسلام سيد جعفرمرتضى العاملي

اعرب قائد الثورة الاسلامية في برقية عن تعازية لوفاة العالم الخدوم والمثابر حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفرمرتضى العاملي.

وافاد المركز الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ان سماحة القائد الامام الخامنئي بعث اليوم الاثنين برقية اعرب فيها عن تعازية لوفاة هذا العالم الجليل هذا نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم
اطلعنا ببالغ الحزن والاسى نبأ وفاة حجة الاسلام والمسلمين سيد جعفرمرتضى العاملي العالم الجليل الذي قدم خدمات كبيرة للعالم الاسلامي بمؤلفاته القيمة وبحوثه التحقيقية بشأن تاريخ الاسلام وبقلم بديع وشيق وقوي مقدما خدمة كبيرة للثقافة .
وبهذه المناسبة اتقدم باحر التعازي لعائلته الكريمة وجميع متعلقيه والى علماء لبنان سائلا المولى عزوجل له الرحمة والغفران وان يحشره مع اجداده الطاهرين .
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وغيب الموت العلامة والمحقق القرآني السيد جعفر مرتضى العاملي بعد صراع طويل مع المرض.
وكان العلامة قام بتأليف العديد من الموسوعات العملية سيرة النبي الاعظم (35 مجلدا) الامام علي  (53 مجلدا) ) والامام الحسين ( 24 مجلدا) وعشرات الأعمال القيمة الأخرى مع مجموعة واسعة من النتاجات الفكرية.
وولد السيد  العاملي بتاريخ 25 صفر 1364 هـ (6 يناير 1945 م) في بلدة دير قانون رأس العين الواقعة بقضاء صور بجنوب لبنان، وأصل عائلته من بلدة عيثا الجبل في قضاء بنت جبيل.
ودرس مقدمات العلوم الإسلامية على يد والده في لبنان، ثم توجه إلى النجف لمتابعة التحصيل وذلك سنة 1962.
ومن ثم انتقل من النجف لمواصلة الدراسة والتدريس في الحوزة العلمية بمدينة قم الإيرانية.
وعاد إلى لبنان أواخر سنة 1993، وأسس هناك حوزة علمية باسم حوزة الإمام علي بن أبي طالب (ع).
كما أنشأ المركز الإسلامي للدراسات بعد عودته إلى لبنان، وله العديد من المؤلفات غالبها متخصص في التاريخ الإسلامي.
من آثاره كتاب الصحيح من سيرة النبي الأعظم الذي يتحدث عن سيرة النبي محمد، ويقع في 35 مجلدا، وقد حاز هذا الكتاب على جائزة كتاب العام في إيران، وايضا كتاب الصحيح من سيرة الإمام علي  الذي يتحدث عن سيرة علي بن أبي طالب، ويقع في 53 مجلدا.

 

 
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