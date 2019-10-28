|رقم الخبر: 266997
|تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019
|الوقت: 13:10
|الاقسام: محليات
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أميركا صانعة الجماعات الارهابية
صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس علي كدخدايي، "كما قالت السيدة (وزيرة الخارجية الاميركية الاسبق هيلاري) كلينتون، أميركا صانعة الجماعات الارهابية وبالطبع ترامب يقتل الارهابيين الذين انتهت فترة صلاحيتهم."
وقال كدخدايي في تغريدة على صفحته في تويتر، تعليقا على مصرع زعيم داعش الارهابي ابوبكر البغدادي:
"الأهم من قتل البغدادي، هو الفكر الارهابي وتوظيفه لتحقيق أهداف غير مشروعة من قبل بعض الدول".
"كما قالت السيدة كلينتون، أميركا صانعة الجماعات الارهابية وبالطبع ترامب يقتل الارهابيين الذين انتهت فترة صلاحيتهم".
"هل علينا ان ننتظر صناعة جماعة ارهابية جديدة بعد داعش؟"
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