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رقم الخبر: 266996 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:07 الاقسام: محليات  
الكويت: ندرس مبادرة الرئيس الإيراني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي

الكويت: ندرس مبادرة الرئيس الإيراني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن بلاده تسلمت مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي، وهي عاكفة على دراستها حالياً.

وردّاً على سؤال من قبل الصحفيين في احتفالية الأمم المتحدة أمس، حول مبادرة الرئيس الإيراني حسن روحاني المتعلِّقة بأمن الخليج الفارسي، قال الجارالله إن «الكويت تسلًّمت هذه المبادرة، ونحن ندرسها حالياً، وعندما نتخذ القرار سنبلغ طهران به».

 

 
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مصدر الخبر: فارس/القبس
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