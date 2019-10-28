|رقم الخبر: 266995
|تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019
|الوقت: 13:05
|الاقسام: محليات
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ظريف يتوجه الى الدوحة
اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه بعد ظهر اليوم الاثنين الى الدوحة.
وقال موسوي في تصريح لمراسل وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية بان زيارة ظريف تاتي للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الاوسط لمؤتمر ميونيخ الامني.
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