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رقم الخبر: 266995 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:05 الاقسام: محليات  
ظريف يتوجه الى الدوحة

ظريف يتوجه الى الدوحة

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيتوجه بعد ظهر اليوم الاثنين الى الدوحة.

وقال موسوي في تصريح لمراسل وكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية بان زيارة ظريف تاتي للمشاركة في اجتماع لجنة الشرق الاوسط لمؤتمر ميونيخ الامني.


 

 
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