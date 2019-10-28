اعتبر المدير العام للشؤون الدولية بمجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان، زعيم تنظيم داعش الارهابي ابوبكر البغدادي، بانه كان دمية من صناعة اميركية انتهت فترة صلاحيتها.



وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان هؤلاء هم دمى اميركية -صهيونية قد اشعلوا النيران في المنطقة بالبترودولارات السعودية، بغية ان يبقى محركو الدمى الصهاينة في سدة الحكم.

واضاف: ان الارهابيين المدعومين من قبل اميركا مازالوا في ادلب السورية بانتظار الاوامر لاطلاق النيران ! .





