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رقم الخبر: 266993 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 13:02 الاقسام: محليات  
وزير الخارجية :بالإضافة إلى الغذاء، الحصار الأمريكي يستهدف واردات الأدوية ايضا

وزير الخارجية :بالإضافة إلى الغذاء، الحصار الأمريكي يستهدف واردات الأدوية ايضا

كتب وزير الخارجية الايراني، في حسابه على تويتر: على الرغم من المزاعم الامريكية المخادعة ، فإن القرارات الأمريكية الجديدة، قد شددت من الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني.

وانتقد محمد جواد ظريف في حسابه على تويتر، الخداع والتضليل الأمريكي الجديد في تصعيد الإرهاب الاقتصادي ضد الإيرانيين.
واضاف ظريف، على الرغم من المزاعم المضللة، فإن القرارات الأمريكية الجديدة قد شددت الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني.
اشار ظريف الى اوهام بومبيو (وزير الخارجية الاميركي) في هذا الاطار والقاضية بان الايرانيين اذا كانوا يريدون ان ياكلوا فعليهم ان ينحنوا امام اميركا وقال ان وزارة الخزانة الاميركية لم تكتفي باستهداف واردات الغذاء بل استهدفت ايضا واردات الادوية .

 

 
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