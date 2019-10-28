كتب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي في صفحته على تويتر تعليقا على مقتل ابو بكر البغدادي : لقد سفكت الدماء في المنطقة على مدى عقود بواسطة القاعدة وطالبان وداعش وغيرها.



وجاء ايضا في تغريدة سيد عباس صالحي اليوم الاثنين: : لقد سفكت الدماء في المنطقة على مدى عقود بواسطة القاعدة وطالبان وداعش وغيرها، بين حين وآخر يعرضون اجسادا مجهولة باسماء ملاعمر واسامة بن لادن والزرقاوي والبغدادي، ويطلقون ابواق النصر. هذه الجثث ليست ايقونات للنصر، بل مبعثا للرائحة الكريهة.





