  • الإثنين ٢٨ صفر ١٤٤١
  • الإثنين , أكتوبر 28, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 266991 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 12:55 الاقسام: محليات  
وزیر الثقافة والارشاد الإسلامي يعلق على مقتل زعيم داعش الارهابي

وزیر الثقافة والارشاد الإسلامي يعلق على مقتل زعيم داعش الارهابي

كتب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي في صفحته على تويتر تعليقا على مقتل ابو بكر البغدادي : لقد سفكت الدماء في المنطقة على مدى عقود بواسطة القاعدة وطالبان وداعش وغيرها.


وجاء ايضا في تغريدة سيد عباس صالحي اليوم الاثنين: : لقد سفكت الدماء في المنطقة على مدى عقود بواسطة القاعدة وطالبان وداعش وغيرها، بين حين وآخر يعرضون اجسادا مجهولة باسماء ملاعمر واسامة بن لادن والزرقاوي والبغدادي، ويطلقون ابواق النصر. هذه الجثث ليست ايقونات للنصر، بل مبعثا للرائحة الكريهة.


 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/8140 sec