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رقم الخبر: 266990 تاريخ النشر: تشرين الأول 28, 2019 الوقت: 12:54 الاقسام: محليات  
الارادة المشتركة لحكومات وشعوب المنطقة هي السبيل لانهاء الفكر التكفيري

الارادة المشتركة لحكومات وشعوب المنطقة هي السبيل لانهاء الفكر التكفيري

اعتبر حسام الدين آشنا مستشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، الارادة المشتركة لحكومات وشعوب المنطقة بانها تمثل السبيل لانهاء الفكر التكفيري.

وفي تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب آشنا حول مقتل البغدادي: ان ملا عمر والزرقاوي وبن لادن والبغدادي والاف الارهابيين قد قُتِلوا الا ان طالبان والقاعدة وداعش مازالت لها جذور في الحقائق الثقافية والسياسية والاقتصادية والمنافسات الاقليمية والدولية.
واعتبر مستشار الرئيس الايراني، السبيل لانهاء الفكر التكفيري بانه يتمثل بالارادة المشتركة لشعوب وحكومات المنطقة واضاف: انه ما لم تتغير هذه الحقائق بالارادة المشتركة لشعوب وحكومات المنطقة فلا امل يُذكر لانتهاء هذه التيارات الخطيرة.
وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعلن في تصريح له اليوم الاحد عن مقتل زعيم تنظيم داعش ابوبكر البغدادي في عملية عسكرية للقوات الاميركية.

 

 
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